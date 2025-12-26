"Командиры бездорожья" ушли в зиму: стартовал праздничный плейтест со снежинками, КАМАЗами и рейтингом игроков

Разработчики гоночной игры «Командиры бездорожья» запустили новый этап плейтеста, приуроченный сразу к нескольким важным датам. Тестирование уже доступно бесплатно в VK Play и продлится до 16 февраля 2026 года — этот период команда называет «плейтестом трёх праздников».

Главное нововведение — временная замена валюты. На время зимнего плейтеста привычное «Золото» уступило место «Снежинкам». Базовая система заработка осталась прежней, но появилась дополнительная механика: каждый день игроки получают бонусные 200 снежинок за первый заезд на каждом грузовике в гараже. Это ускоряет прогресс и поощряет использование всей техники, а не одной любимой машины.

К плейтесту также добавили праздничный контент: два ивентовых грузовика КАМАЗ-43501 и КАМАЗ-5350, новогодние костюмы экипажа и зимние скины для техники — всё это можно приобрести за снежинки. Помимо этого, разработчики переработали экономику, подправили баланс грузовиков, улучшили матчмейкер (теперь даже новичкам доступно больше трасс) и внедрили рейтинг игроков.

Традиционно перед стартом тестирования все игровые профили были обнулены. После определённого количества заездов участникам предложат пройти опрос — команде важно собрать отзывы о мини-карте и подсказках штурмана.

Финальная дата плейтеста выбрана неслучайно: 16 февраля 1976 года с конвейера в Набережных Челнах сошёл первый КАМАЗ. В 2026 году легендарному грузовику исполняется 50 лет, а самому городу — 400. Эти юбилеи разработчики и решили отметить вместе с игроками прямо на бездорожье.