Первые итоги публичного демо "Командиры Бездорожья": почти 18 тысяч игроков и высокая оценка

Публичное демо многопользовательской гонки «Командиры Бездорожья», запущенное 7 ноября на VK Play, преодолело экватор тестирования. Версия показывает небольшой фрагмент игры — 7 трасс и 9 машин, при этом оптимизация ещё далека от финальной. Но даже в таком виде проект вызвал заметный интерес.

За 4,5 дня демо попробовали 17 931 человек, которые провели в игре более 25 тысяч часов. В «Желаемое» игру добавили 2 580 пользователей, а средняя оценка в магазине VK Play составила 8,5 по итогам 288 отзывов. В сообществе проекта появилось свыше 600 комментариев, а 145 игроков заполнили встроенную анкету.

Игроки чаще всего хвалят атмосферную графику, красивые российские локации, звук и детализацию автомобилей. Среди минусов ожидаемо отмечают низкую производительность и раннюю физику.

По данным VK Play, средняя игровая сессия составила 1 час 36 минут, 33,9% игроков вернулись на следующий день, а 10% уже провели в демо более пяти часов. Основная аудитория — игроки 25–54 лет.

В ИРИ результаты теста называют «уверенным стартом», подчёркивая высокий интерес к проекту. Команда разработчиков отмечает, что обратная связь и активность игроков помогают выстраивать дальнейшие приоритеты развития.