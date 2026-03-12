В "Командирах бездорожья" появятся легендарные Уралы

Российская студия Foxhound сообщила, что в предстоящем гоночном проекте "Командиры бездорожья" появятся автомобили знаменитой марки Урал.

Игрокам станут доступны два новых грузовика — УРАЛ-43206R и УРАЛ-4320-31. Первый разработчики описывают как манёвренную и агрессивную машину, способную уверенно проходить даже самые сложные участки трассы. Второй — мощный шестиколёсный гигант, которому практически не страшны ямы, грязь и бездорожье. По словам авторов, эти машины больше напоминают «танки с душой грузовика».

«Командиры бездорожья» представляет собой онлайн-симулятор ралли по пересечённой местности. Игрокам предстоит участвовать в соревнованиях на тяжёлых грузовиках российского производства и преодолевать сложные природные трассы.

Релиз игры запланирован на четвёртый квартал 2026 года.