15 минут геймплея приключенческого 2D-боевика Kong: Survivor Instinct

Польская студия 7Levels показала первый геймплей Kong: Survivor Instinct, приключенческого 2D-экшена, который поступит в продажу 22 октября на PS5, Xbox Series X и ПК.

Это приключенческий платформер с боями и исследованием в стиле метроидвании, действие которого происходит в кинематографической вселенной Monsterverse, созданной Legendary Pictures, и в которой обитают классические гигантские монстры, такие как Годзилла и Кинг-Конг.

События Kong: Survivor Instinct происходят в разрушенном городе, ставшем полем битвы Конга и других гигантских монстров, повествуя о событиях, происходящих вскоре после выхода фильма Годзилла против Конга.

В этой игре мы управляем Дэвидом, человеком, ищущим свою дочь, которому приходится перемещаться по руинам города, сталкиваясь с другими выжившими.