15 минут геймплея приключенческого 2D-боевика Kong: Survivor Instinct

Польская студия 7Levels показала первый геймплей Kong: Survivor Instinct, приключенческого 2D-экшена, который поступит в продажу 22 октября на PS5, Xbox Series X и ПК.
Это приключенческий платформер с боями и исследованием в стиле метроидвании, действие которого происходит в кинематографической вселенной Monsterverse, созданной Legendary Pictures, и в которой обитают классические гигантские монстры, такие как Годзилла и Кинг-Конг.
События Kong: Survivor Instinct происходят в разрушенном городе, ставшем полем битвы Конга и других гигантских монстров, повествуя о событиях, происходящих вскоре после выхода фильма Годзилла против Конга.
В этой игре мы управляем Дэвидом, человеком, ищущим свою дочь, которому приходится перемещаться по руинам города, сталкиваясь с другими выжившими.
Очень похожа на годный платформер про зомбаков Deadlight и показалось, что есть щепотка оригинального выживача - паркура от юбиков I'm alive. (Всё - таки юбики умели раньше в оригинальные игры)
Судя по геймплею, игра про Конга будет не хуже, чем Deadlight
Жду, т.к. обожаю подобные 2,5D платформеры.
Да, и надо заморить червячка перед Replaced и Last Night, которая жива, судя по последним дневникам разрабов.
не плохо но слабо - в это вселенной монстры появляться чуть ли не каждый день -а тут такого нет.
Чувак мог просто пробежать по близлежащей улице, вместо этого он двигается вперед через каждое разрушенное здание...
капец как на this war of mine похоже