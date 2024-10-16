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Kong: Survivor Instinct 22.10.2024
Экшен, Адвенчура, Платформер
6 17 оценок

15 минут геймплея приключенческого 2D-боевика Kong: Survivor Instinct

monk70
Новости

Польская студия 7Levels показала первый геймплей Kong: Survivor Instinct, приключенческого 2D-экшена, который поступит в продажу 22 октября на PS5, Xbox Series X и ПК.

Это приключенческий платформер с боями и исследованием в стиле метроидвании, действие которого происходит в кинематографической вселенной Monsterverse, созданной Legendary Pictures, и в которой обитают классические гигантские монстры, такие как Годзилла и Кинг-Конг.

События Kong: Survivor Instinct происходят в разрушенном городе, ставшем полем битвы Конга и других гигантских монстров, повествуя о событиях, происходящих вскоре после выхода фильма Годзилла против Конга.

В этой игре мы управляем Дэвидом, человеком, ищущим свою дочь, которому приходится перемещаться по руинам города, сталкиваясь с другими выжившими.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
SeVeR_32

Очень похожа на годный платформер про зомбаков Deadlight и показалось, что есть щепотка оригинального выживача - паркура от юбиков I'm alive. (Всё - таки юбики умели раньше в оригинальные игры)

Судя по геймплею, игра про Конга будет не хуже, чем Deadlight

Жду, т.к. обожаю подобные 2,5D платформеры.
Да, и надо заморить червячка перед Replaced и Last Night, которая жива, судя по последним дневникам разрабов.

0
jax baron

не плохо но слабо - в это вселенной монстры появляться чуть ли не каждый день -а тут такого нет.

-1
Vurdalak

Чувак мог просто пробежать по близлежащей улице, вместо этого он двигается вперед через каждое разрушенное здание...

-1
Player is Ready

капец как на this war of mine похоже

-2