Состоялся выход 2.5D экшен-платформера Kong: Survivor Instinct на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series

MonsterVerse — это кинематографическая вселенная, которая переносит на экран некоторых из самых известных гигантских монстров в отрасли, особенно Годзиллу и Кинг-Конга. В 2021 году состоялся выход фильма «Годзилла против Конга», а события, рассказанные в нем, продолжаются в игре Kong: Survivor Instinct, созданной польской студией 7Levels, которая вышла сегодня на на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam).

Kong: Survivor Instinct — это 2.5D экшен-платформер, действие которой происходит в городе, опустошенном внезапным нападением титанов. Игрок будет играть за Дэвида, отца, который бродит среди руин в поисках своей пропавшей дочери Стейси и ему придется много работать, чтобы выжить как с враждебными людьми, так и с близкими столкновениями с монстрами.