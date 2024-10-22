ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Kong: Survivor Instinct 22.10.2024
Экшен, Адвенчура, Платформер
6.2 19 оценок

Состоялся выход 2.5D экшен-платформера Kong: Survivor Instinct на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series

monk70
Новости

MonsterVerse — это кинематографическая вселенная, которая переносит на экран некоторых из самых известных гигантских монстров в отрасли, особенно Годзиллу и Кинг-Конга. В 2021 году состоялся выход фильма «Годзилла против Конга», а события, рассказанные в нем, продолжаются в игре Kong: Survivor Instinct, созданной польской студией 7Levels, которая вышла сегодня на на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam).

Kong: Survivor Instinct — это 2.5D экшен-платформер, действие которой происходит в городе, опустошенном внезапным нападением титанов. Игрок будет играть за Дэвида, отца, который бродит среди руин в поисках своей пропавшей дочери Стейси и ему придется много работать, чтобы выжить как с враждебными людьми, так и с близкими столкновениями с монстрами.

4
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Wolfenstein

дожила индустрия до 2024 опять 2дд релизают як в 80х только тогда это не кал был и ново а теперь …

-4