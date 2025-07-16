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Мир Кораблей 12.10.2022
Экшен, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная
5.2 24 оценки

Аниме-героини готовы к службе! Стартовала необычная коллаборация MiSide и "Мира Кораблей"

butcher69 butcher69

С 16 июля в онлайн-экшене «Мир кораблей» началась масштабная коллаборация с популярной игрой MiSide. Очаровательные героини Мита, Мила и Кепочка приблились к морским баталиям через загадочный портал и теперь доступны в роли командиров.

В Адмиралтействе уже можно найти специальные контейнеры и наборы с героинями, а также уникальный крейсер Mita — полностью стилизованный под эстетику MiSide. Командиры получили не только собственные анимации, но и оригинальную озвучку от актрис MiSide.

Игроков также ждёт сюжетный веб-ивент из трёх глав, где предстоит разгадать тайну появления девушек в «Мире кораблей». За участие можно получить премиум-контейнеры, символ «Мита» и бесплатного командира Миту.

А тем, кто жаждет наград, стоит обратить внимание на боевые задачи. За выполнение — флаг «Мита», сигналы и контейнеры с экономическими бонусами. Пора за штурвал — аниме-командиры уже в строю!

11
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
MagnanimousCecil

Колаба г..вна с г..вном

10
Александр Дантес

В лесте уже давно такое практикуют, куда интересней тот факт что кто то это покупает.

4
borsic

Внатуре) Хахахах го-но в перемешку с мочёй.

2
Jarvis666

Кто там руководит проектом Мир Кораблей? У них буквально все последние коллабы связанны с аниме. Там анимешник у руля?))

4
3loumax

минусы будут?

hpi

А этот мишка это не отсылка на того мишку лолихантера?

1
Pastoral

В этих премиум контейнерах вы можете найти крейсер IX Mita и трёх героинь из игры MiSide в роли особых командиров! Способы получения контейнеров

один — за выполнение цепочки боевых задач «Вперёд, танцор диско!)»;

два — за прохождение тематической портальной кампании;

до 33 — из последовательных наборов за дублоны;

до 15 — из лимитированных наборов за дублоны и рубли;

без ограничений — из наборов за дублоны.

Особые командиры

Портальная кампания «Хочу тебя себе!» три главы приключенческой портальной кампании

«Вперёд, танцор диско!)» цепочка боевых задач.

1
ЕвМи

Аниме-героини готовы к службе! - Анимешники взводят орудия 🤦

Rio17

Что корабли что мир танков редкостное унылое го* с 15 минутным геймплеем