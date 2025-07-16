Аниме-героини готовы к службе! Стартовала необычная коллаборация MiSide и "Мира Кораблей"

С 16 июля в онлайн-экшене «Мир кораблей» началась масштабная коллаборация с популярной игрой MiSide. Очаровательные героини Мита, Мила и Кепочка приблились к морским баталиям через загадочный портал и теперь доступны в роли командиров.

В Адмиралтействе уже можно найти специальные контейнеры и наборы с героинями, а также уникальный крейсер Mita — полностью стилизованный под эстетику MiSide. Командиры получили не только собственные анимации, но и оригинальную озвучку от актрис MiSide.

Игроков также ждёт сюжетный веб-ивент из трёх глав, где предстоит разгадать тайну появления девушек в «Мире кораблей». За участие можно получить премиум-контейнеры, символ «Мита» и бесплатного командира Миту.

А тем, кто жаждет наград, стоит обратить внимание на боевые задачи. За выполнение — флаг «Мита», сигналы и контейнеры с экономическими бонусами. Пора за штурвал — аниме-командиры уже в строю!