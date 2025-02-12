ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Мир Кораблей 12.10.2022
Экшен, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная
5.9 16 оценок

Авторы "Мира Кораблей" раскрыли подробности обновления 25.2 в новом видео

butcher69
Новости

В обновлении 25.2 для игры "Мир Кораблей" возвращается эпоха Троецарствия, где два древних царства вновь сражаются за господство над Китаем. В обновленном соревновании игроки смогут выбрать сторону и принять участие в битвах, стремясь к сокровищам эпохи, зависящим от их усилий.

Новое событие принесет два уникальных корабля VIII уровня — Xian Deng и Dou Jian, а также элитного командира Zhang Liao.

Кроме того, обновление включает праздничные события, приуроченные к 23 февраля. Игроки смогут разместить в своем Порту "Свердловск".

-8
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий