ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Мир Кораблей 12.10.2022
Экшен, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная
5.3 34 оценки

Леста отменила коллаб Мира кораблей с "Бесконечным летом" на фоне политических высказываний сценариста новеллы

Саня Цукино Усаги Саня Цукино Усаги

Компания Леста Игры отменила событие «Бесконечная зима» для Мира кораблей, которое должно было стать второй коллаборацией с визуальной новеллой "Бесконечное лето", разработанной Soviet Games. Разрыв произошёл на фоне грубых и провокационных политических заявлений сценариста новеллы Антона "Dreamtale" Аркатова, опубликованных им в чате Telegram-канала Soviet Games после анонса Бесконечного лета 2 и негативной реакции сообщества на новеллу (включающую подозрения в использовании генеративного ИИ). На официальном форуме разработчики из Леста Игры опубликовали следующее заявление:

«Мир кораблей» прекращает сотрудничество с проектом «Бесконечное лето».
Из-за недопустимых высказываний разработчика «Бесконечного лета» команда «Мира кораблей» вынуждена отменить все совместные активности, запланированные на версию 26.1. Мы патриотичная компания и в сложившейся ситуации считаем невозможным дальнейшее сотрудничество с проектом.
Пионерки в отменённой коллаборации «Бесконечная зима»
Пионерки в отменённой коллаборации «Бесконечная зима»

Мероприятие «Бесконечная зима» должно было внести контент из прошлой коллаборацие с Soviet Games 2024 года, а также добавить девушек из новеллы - Славю, Лену, Алису, Ульяну, Юлю в зимних нарядах.

15
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
MNM 777

Лето закончилось , не успев начаться )

4
Costollom
4
-zotik-
3
J a r v i s

Данная ситуация из разряда "быдло получает по заслугам". Очень хочется чтобы ещё их гнилой паблик забанили

3
Tiger Goose

https://t.me/ixbtnocomments/1777

2
Serge M

Да, чувак обделался. Оправдания как обычно "Вы всё не так поняли")

1
Wing42
Разрыв произошёл на фоне грубых и провокационных политических заявлений сценариста новеллы Антона "Dreamtale" Аркатова

Он писал сценарий для других, а для себя не сумел.

Вряд ли после такого руина с ним будет кто-то дела вести, кроме прокуратуры.

1
Анатолий Фидаров

На мне интересно какие он политические высказывания высказал что даже от коллаборации отказались?

1
MNM 777
В "Мире кораблей" отменили событие "Бесконечная зима" из-за высказываний разработчика "Бесконечного лета"

в комментах есть некоторые высказывания