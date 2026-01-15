Леста отменила коллаб Мира кораблей с "Бесконечным летом" на фоне политических высказываний сценариста новеллы

Компания Леста Игры отменила событие «Бесконечная зима» для Мира кораблей, которое должно было стать второй коллаборацией с визуальной новеллой "Бесконечное лето", разработанной Soviet Games. Разрыв произошёл на фоне грубых и провокационных политических заявлений сценариста новеллы Антона "Dreamtale" Аркатова, опубликованных им в чате Telegram-канала Soviet Games после анонса Бесконечного лета 2 и негативной реакции сообщества на новеллу (включающую подозрения в использовании генеративного ИИ). На официальном форуме разработчики из Леста Игры опубликовали следующее заявление:
«Мир кораблей» прекращает сотрудничество с проектом «Бесконечное лето».
Из-за недопустимых высказываний разработчика «Бесконечного лета» команда «Мира кораблей» вынуждена отменить все совместные активности, запланированные на версию 26.1. Мы патриотичная компания и в сложившейся ситуации считаем невозможным дальнейшее сотрудничество с проектом.
Мероприятие «Бесконечная зима» должно было внести контент из прошлой коллаборацие с Soviet Games 2024 года, а также добавить девушек из новеллы - Славю, Лену, Алису, Ульяну, Юлю в зимних нарядах.
Лето закончилось , не успев начаться )
Данная ситуация из разряда "быдло получает по заслугам". Очень хочется чтобы ещё их гнилой паблик забанили
https://t.me/ixbtnocomments/1777
Да, чувак обделался. Оправдания как обычно "Вы всё не так поняли")
Он писал сценарий для других, а для себя не сумел.
Вряд ли после такого руина с ним будет кто-то дела вести, кроме прокуратуры.
На мне интересно какие он политические высказывания высказал что даже от коллаборации отказались?
в комментах есть некоторые высказывания