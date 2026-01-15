Леста отменила коллаб Мира кораблей с "Бесконечным летом" на фоне политических высказываний сценариста новеллы

Компания Леста Игры отменила событие «Бесконечная зима» для Мира кораблей, которое должно было стать второй коллаборацией с визуальной новеллой "Бесконечное лето", разработанной Soviet Games. Разрыв произошёл на фоне грубых и провокационных политических заявлений сценариста новеллы Антона "Dreamtale" Аркатова, опубликованных им в чате Telegram-канала Soviet Games после анонса Бесконечного лета 2 и негативной реакции сообщества на новеллу (включающую подозрения в использовании генеративного ИИ). На официальном форуме разработчики из Леста Игры опубликовали следующее заявление:

«Мир кораблей» прекращает сотрудничество с проектом «Бесконечное лето».

Из-за недопустимых высказываний разработчика «Бесконечного лета» команда «Мира кораблей» вынуждена отменить все совместные активности, запланированные на версию 26.1. Мы патриотичная компания и в сложившейся ситуации считаем невозможным дальнейшее сотрудничество с проектом.

Пионерки в отменённой коллаборации «Бесконечная зима»

Мероприятие «Бесконечная зима» должно было внести контент из прошлой коллаборацие с Soviet Games 2024 года, а также добавить девушек из новеллы - Славю, Лену, Алису, Ульяну, Юлю в зимних нарядах.