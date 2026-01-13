ЧАТ ИГРЫ
Мир Кораблей 12.10.2022
Экшен, Мультиплеер, MMO, Условно-бесплатная
5.8 30 оценок

В "Мире кораблей" отменили событие "Бесконечная зима" из-за высказываний разработчика "Бесконечного лета"

RedDay13 RedDay13

Команда «Мира кораблей» официально объявила об отмене всех совместных активностей с визуальной новеллой «Бесконечное лето», запланированных на версию 26.1. Причиной стали недопустимые высказывания разработчика оригинального проекта.

В официальном заявлении подчёркивается, что компания придерживается патриотической позиции и в текущей ситуации считает невозможным продолжение сотрудничества с данным проектом.

Из-за недопустимых высказываний разработчика «Бесконечного лета» команда «Мира кораблей» вынуждена отменить все совместные активности, запланированные на версию 26.1. Мы патриотичная компания и в сложившейся ситуации считаем невозможным дальнейшее сотрудничество с проектом.

Отменённым оказался второй этап коллаборации, в рамках которого в версии 26.1 должны были появиться:

  • зимние версии девушек-командиров: Славя, Алиса, Лена, Ульяна и Юля
  • уникальная озвучка и новые анимации персонажей
  • возврат контента прошлого события из версии 13.7
  • летние образы героинь
  • особый корабль — эсминец-пионер VIII уровня Mika
Комментарии:  25
Serg_Sigil

Ууу.. ещё один поплыл, ну.. удачного плавания, где-то там.

RedDay13

Кружок от разраба

Newworld_DESTROYER

ну примерно такими я представляю челов, которые зависают в визуальных новеллах и лысого гоняют до 40 лет, а может и после))

Угрюмый_Кот

Ну в целом он похоронил сегодня Soviet Games

VolatileVyse Угрюмый_Кот

Из всех кто разработал бл в совьет геймс остался только Антон Аркатов(он же Рита Тайнакова) остальные разрабы основали мунворкс. Так что Бл сделали наши слоны.

Лев Левин

заслуженно

Janekste

Молодцы. Правильно сделали. За слова надо отвечать. Если наговорил глупостей, не думая о последствиях, значит получай наказание. Не потому что это правильно, а потому что это справедливо для любого свободного общества. Свобода предполагает порядок, а не вседозволенность как некоторые думают. Особенно это касается тех людей, который свои высказывания выставляют публично. Точка.

Рикочико

У Мира Кораблей настолько все плохо с онлайном что готовы хайпить на дохлой Soviet Games.

2
Sacking

Даже не представляешь насколько, они уже давно пробили дно с онлайном и с каждым днем - все хуже и хуже.

2
ratte88

Приблизительные 30к, это плохой онлайн?

НЕЧТОжества

С ИИ на артах второго БЛ обляпался, это знаю, а что Рикан наговорить то успел?
Его аж в ВК забанили, омг.

RedDay13

Да Ритан на язык всегда был горяч, вон даже страничку в вк заблочили за подозрительную активность.но чего конкретно сказал, хз

нашел еще это, в тг канале Бл'а скорее всего одна из причин

Угрюмый_Кот

Он в телеге уже с пивом отмечает на деньги с предзаказов

НЕЧТОжества RedDay13

Да, уже успел заметить... И ведь это ВК, от которых добиться бана всякой реальной нечисти практически нереально... С декабря пытаюсь укробота в бан отправить=)

2
МАХАН МАХАНОВИЧ

Че сказал автор?

BattleEffect
МАХАН МАХАНОВИЧ BattleEffect

Надеюсь нейрокал его никто не купит, пздц

2
Угрюмый_Кот МАХАН МАХАНОВИЧ

Уже купили. Думаешь на какие шиши он бухает сейчас

2