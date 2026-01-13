В "Мире кораблей" отменили событие "Бесконечная зима" из-за высказываний разработчика "Бесконечного лета"

Команда «Мира кораблей» официально объявила об отмене всех совместных активностей с визуальной новеллой «Бесконечное лето», запланированных на версию 26.1. Причиной стали недопустимые высказывания разработчика оригинального проекта.
В официальном заявлении подчёркивается, что компания придерживается патриотической позиции и в текущей ситуации считает невозможным продолжение сотрудничества с данным проектом.
Отменённым оказался второй этап коллаборации, в рамках которого в версии 26.1 должны были появиться:
- зимние версии девушек-командиров: Славя, Алиса, Лена, Ульяна и Юля
- уникальная озвучка и новые анимации персонажей
- возврат контента прошлого события из версии 13.7
- летние образы героинь
- особый корабль — эсминец-пионер VIII уровня Mika
Ууу.. ещё один поплыл, ну.. удачного плавания, где-то там.
Кружок от разраба
ну примерно такими я представляю челов, которые зависают в визуальных новеллах и лысого гоняют до 40 лет, а может и после))
Ну в целом он похоронил сегодня Soviet Games
Из всех кто разработал бл в совьет геймс остался только Антон Аркатов(он же Рита Тайнакова) остальные разрабы основали мунворкс. Так что Бл сделали наши слоны.
заслуженно
Молодцы. Правильно сделали. За слова надо отвечать. Если наговорил глупостей, не думая о последствиях, значит получай наказание. Не потому что это правильно, а потому что это справедливо для любого свободного общества. Свобода предполагает порядок, а не вседозволенность как некоторые думают. Особенно это касается тех людей, который свои высказывания выставляют публично. Точка.
У Мира Кораблей настолько все плохо с онлайном что готовы хайпить на дохлой Soviet Games.
Даже не представляешь насколько, они уже давно пробили дно с онлайном и с каждым днем - все хуже и хуже.
Приблизительные 30к, это плохой онлайн?
С ИИ на артах второго БЛ обляпался, это знаю, а что Рикан наговорить то успел?
Его аж в ВК забанили, омг.
Да Ритан на язык всегда был горяч, вон даже страничку в вк заблочили за подозрительную активность.но чего конкретно сказал, хз
нашел еще это, в тг канале Бл'а скорее всего одна из причин
Он в телеге уже с пивом отмечает на деньги с предзаказов
Да, уже успел заметить... И ведь это ВК, от которых добиться бана всякой реальной нечисти практически нереально... С декабря пытаюсь укробота в бан отправить=)
Че сказал автор?
Надеюсь нейрокал его никто не купит, пздц
Уже купили. Думаешь на какие шиши он бухает сейчас