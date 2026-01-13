В "Мире кораблей" отменили событие "Бесконечная зима" из-за высказываний разработчика "Бесконечного лета"

Команда «Мира кораблей» официально объявила об отмене всех совместных активностей с визуальной новеллой «Бесконечное лето», запланированных на версию 26.1. Причиной стали недопустимые высказывания разработчика оригинального проекта.

В официальном заявлении подчёркивается, что компания придерживается патриотической позиции и в текущей ситуации считает невозможным продолжение сотрудничества с данным проектом.

Отменённым оказался второй этап коллаборации, в рамках которого в версии 26.1 должны были появиться: