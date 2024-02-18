Пираты взломали Caribbean Legend - ремастер Корсар был защищен кастомной защитой

Недавно состоялся выход игры Caribbean Legend от российской студии BlackMark. Игра представляет из себя ремастер игры Корсары: Каждому свое - это RPG на 200 часов в открытом мире в эпоху расцвета пиратства на Карибах. Главный герой игры, Шарль де Мор, акула светской жизни и художник-любитель. Точнее он был им до прибытия в Новый Свет - здесь у него нет ни гроша.
Незадолго до выхода игры разработчики добавили упоминание некой собственной защиты Niknuvo в игре, что видимо является шуточной отсылкой на известную австрийскую защиту Denuvo. Тем не менее, защита оказалась действительно довольно проблемной - группа TENOKE выпустила взлом для игры, но он оказался нерабочим - при любом действии игрока срабатывал триггер, который садил пирата в тюрьму, что делало взломанную версию игры неиграбельной.
Тем не менее, сегодня пользователь Feel_Fried смог отключить защиту и полноценно взломать игру - она уже доступна в сети. Защита игры смогла продержаться целых 3 дня, что является довольно неплохим результатом для собственной защиты небольшой студии. Многие пользователи отмечают, что несмотря на куда более простую графику, Caribbean Legend всё еще является намного более привлекательным пиратским проектом, чем Skull and Bones от Ubisoft, которая вышла практически одновременно с ней и получает разгромные оценки критиков и игроков.
Пираты взломали игру про пиратов
Настоящие погружение в роль
Ага, еще и в тюрьму садят))
Интересно, много найдётся "фанатов", что бы купить такую игру за такие деньги? ИМХО Рублей за 50 может ещё и купили бы, но за 1,5к руб. Разрабы себя явно переоценили.
Когда я спросил об этом на форуме разработчика - меня забанили :)
Меня тоже забанили.
А ты как хотел ?! Нет человека нет проблемы ! (И.В. Сталин)
это все модераторы любят как только ваше мнение расходится с мнением компании или както вредит продукту вы летите в бан перманентный
Зумерок, Сталин такого не говорил. Проверяй прежде чем писать в скобочке.
да тоже не понимаю зачем цену заламывать сделали бы 500р
Цену заламывают в элементарном понимании, что продукт(какой бы он ни был) - нишевый. Намерение простое - срубить бабла по шурику, пока есть возможность, раз уж она есть.. Потом, кайфовать лет пять, изредка рассказывая общественности, хомячкам и поклонникам(фанатам) сказки. Потом - "длси" подвыкатить.. Когда и продажи и подписки, и донаты начнут постепенно иссякать - дейстовать по той же проверенной, старой схеме. Б - бизнес-план.) Так-то уже не первый раз на этом получается бабла нагреть.)
Это уже полный пак со всеми dlc. Оригинал назывался: ККС.
Я у курсах, братишка. Писал про это, и тут и давеча много. Раньше был поклонником Корсаров, потом и повзрослел, и тошно стало от того, что из серии какую-то неудобоваримую доильню сделали.
ккс(даже с "длси") у меня кстати есть купленная и почти непройденная. Когда-то опрометчиво думал, что таких вот "ребят" стоило поддерживать.
Давайте бистрее на торент кидайте хочеться загамать
TENOKE просто отвязку от стима сделали, это в наши дни уже даже не школьный уровень.
А защита три дня продержалась только потому, что никому нужна не была, Feel_Fried сломал ровно один скрипт в файлах игры и вся эта дрм осыпалась.
Зато не лагает.
Главное, что спустя 12ть лет можно было бы хоть этот пресловутый квест за француза пройти без гайдов.)
Садил? Сажал! Журналист хренов. А игра не стоит таких денег.
игра была на торентах как только вышла(ладно на следующий день ее уже можно было забрать у одной "рок группы")))) вы че?
если бы я был крутым пограмистам я бы наверна тоже заделал защиту с 256 разрядным сквозным шифрованием скриптов под авх 512 или на вычислительных шейдерах че нибудь картографическое чтоб с большим количеством мусорных скриптов, которые никогда не вызываются пираты ее дизассемблировали на петафлопсных пека год где нибудь и не поддавалась обратному дешифрованию. без понятия как ее заделать правда чтоб она в офлайн работала и ваще как ее заделать. а потом бы продавал упаковщик экзе по 5 долларов чтоб даже в пиксельных индюшках она была и пираты сушили весла в общем то.
погамистом ты может был бы и кутой))а вот програмистом ты ноль)
Давно уже придумали защиту через TPM