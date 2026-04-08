Анонсирован готический приключенческий экшен Koshmar: The Last Reverie

Независимая студия Purple Ray Studio представила свой новый проект. Пользователям предстоит погрузиться в приключенческий экшен от 3 лица. Проект рассчитан на 1 игрока. Сюжет вращается вокруг Вайолет, дочери гробовщика. Девушка умеет балансировать между 2 мирами, реальностью и царством снов.

Действие разворачивается в готическом городе Радван. Поселение страдает от сонной чумы. Эта болезнь заставляет оживать ночные кошмары. Вайолет предстоит исследовать различные районы Радвана. В игре будут представлены промышленные зоны в стиле дизельпанк и трущобы на окраинах. Чтобы спасти жителей, героине придется спускаться в разрывы кошмаров. Это особые порталы, которые ведут прямо в сознание спящих людей. Часть таких уровней генерируется процедурно.

Геймплей включает в себя сражения с монстрами и поиск истоков чумы. За закрытие порталов выдается награда для создания новых предметов. Разработчики добавили динамическую систему рассудка. Принятые решения будут напрямую менять внешний вид и навыки Вайолет. Геймеры смогут выбрать 1 уникальный стиль боя для победы над врагами.

Точная дата релиза игры Koshmar: The Last Reverie пока держится в секрете. На официальной странице проекта в магазине Steam указано, что выход состоится скоро. Пользователям будут доступны 12 языков перевода, но русский язык в этот список не входит.