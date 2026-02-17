Российский шутер Kreed добрался до цифрового магазина Steam

В сервисе цифровой дистрибуции Valve состоялся релиз отечественного шутера от первого лица Kreed. Оригинальная игра была разработана воронежской студией Burut CT и выпущена на физических носителях еще в 2003 году. Теперь, спустя более чем 20 лет, издатель Strategy First представил цифровую версию проекта для современных компьютеров.

Сюжетная линия переносит игроков в XXVII век. Главным героем выступает боец элитной организации Легион, который попадает в таинственную космическую аномалию. Ему предстоит разыскать магистра-отступника и сразиться с множеством противников, включая враждебную инопланетную расу Тиглаари. В свое время проект получил известность благодаря амбициозным обещаниям разработчиков и графическому движку X-Tend, из-за чего профильная пресса часто называла игру наш ответ Doom 3.

Пользователи Steam уже успели оценить новинку. На данный момент у шутера положительный рейтинг, а игроки в комментариях отмечают чувство ностальгии и вспоминают свои впечатления от прохождения оригинала в начале нулевых. Техническая часть игры позволяет запускать ее на современных системах, при этом сохранены оригинальная озвучка и атмосфера ретро-шутера.

Проект доступен для покупки как отдельно, так и в составе набора с другими классическими играми от российских студий. В честь выхода на площадке Valve на Kreed действует временная скидка, которая продлится до 22 февраля.