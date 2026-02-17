Российский шутер Kreed добрался до цифрового магазина Steam

В сервисе цифровой дистрибуции Valve состоялся релиз отечественного шутера от первого лица Kreed. Оригинальная игра была разработана воронежской студией Burut CT и выпущена на физических носителях еще в 2003 году. Теперь, спустя более чем 20 лет, издатель Strategy First представил цифровую версию проекта для современных компьютеров.
Сюжетная линия переносит игроков в XXVII век. Главным героем выступает боец элитной организации Легион, который попадает в таинственную космическую аномалию. Ему предстоит разыскать магистра-отступника и сразиться с множеством противников, включая враждебную инопланетную расу Тиглаари. В свое время проект получил известность благодаря амбициозным обещаниям разработчиков и графическому движку X-Tend, из-за чего профильная пресса часто называла игру наш ответ Doom 3.
Пользователи Steam уже успели оценить новинку. На данный момент у шутера положительный рейтинг, а игроки в комментариях отмечают чувство ностальгии и вспоминают свои впечатления от прохождения оригинала в начале нулевых. Техническая часть игры позволяет запускать ее на современных системах, при этом сохранены оригинальная озвучка и атмосфера ретро-шутера.
Проект доступен для покупки как отдельно, так и в составе набора с другими классическими играми от российских студий. В честь выхода на площадке Valve на Kreed действует временная скидка, которая продлится до 22 февраля.
Даааа...."легендарная" игра.Даже диск помню покупал,хотя так ни разу и не прошёл)
Забавно как история, но цена на этот "шедевр" завышена ровно в 10 раз.
Не прошло и года)) Помню играл в неё, когда первому компу 2 года было, и диски тогда напрокат давали. Классное время было.
Наш "убийца" doom3 немного-немало. Жду You Are Empty и Vivisector в steam.
Дум3 вышел через год после этой игры.
Как говорится: не прошло и недели...
Только-только на днях про нее вспомнил - когда-то хотел поиграть, но не получилось) Сейчас, спустя два десятка лет, купил за копейки еще один забытый шедевр - Chaser, и он (на удивление) неплох даже сейчас)) Вроде и проходной шутан был, а в детстве нам "заходил" очень даже) Режиссура и сюжет, кстати, до сих пор довольно интересный. Уровни малость однообразны только, но играется бодренько))
Chaser норм, но немного затянут. А Kreed и Breed это два брата урода. Unreal II: Awakening который они пытались переплюнуть в 3 раза лучше.
Помню тот трейлер, а на выходе разочарование