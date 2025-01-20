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Kriegsfront Tactics 2026 г.
Стратегия, Пошаговая, Тактика, Научная фантастика
7.8 8 оценок

Пошаговая меха-стратегия Kriegsfront Tactics заглянет и на консоли

butcher69
Новости

Студия Toge Productions анонсировала выход Kriegsfront Tactics на PS5, Xbox Series и Nintendo Switch, добавив к ранее заявленной версии для PC (Steam). Изданием консольных версий займётся Chorus Worldwide. Хотя дата релиза остаётся неизвестной, демоверсия игры под названием Kriegsfront Tactics Prologue уже доступна в Steam.

Игра предлагает уникальный микс пошаговой тактики, рогалика и ретро-визуала, разворачиваясь в альтернативных 1970-х годах. Игрокам предстоит управлять отрядом мехов в джунглях Юго-Восточной Азии, выполняя тактические операции и принимая морально сложные решения.

Особенности игры:

  • Кастомизация мехов: настройте ливрею, детали и оружие.
  • Набор пилотов: каждый персонаж обладает уникальными навыками и историей.
  • Выживание в джунглях: исследуйте мир и раскрывайте его тайны.
  • Тактические сражения: планируйте и перехитряйте врагов.
  • Кинематографичные бои: зрелищные сражения мехов с металлическим треском.
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

фронт миссион для бедных )
надо будет глянуть // Дмитрий Иванов

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ka27

Front Mission напомнила

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pol newman

мехкомандер был весьма неплох. особенно учитывая, что из такого исходного дерьма нереально что-то вменяемое сделать

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