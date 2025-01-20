Пошаговая меха-стратегия Kriegsfront Tactics заглянет и на консоли

Студия Toge Productions анонсировала выход Kriegsfront Tactics на PS5, Xbox Series и Nintendo Switch, добавив к ранее заявленной версии для PC (Steam). Изданием консольных версий займётся Chorus Worldwide. Хотя дата релиза остаётся неизвестной, демоверсия игры под названием Kriegsfront Tactics Prologue уже доступна в Steam.

Игра предлагает уникальный микс пошаговой тактики, рогалика и ретро-визуала, разворачиваясь в альтернативных 1970-х годах. Игрокам предстоит управлять отрядом мехов в джунглях Юго-Восточной Азии, выполняя тактические операции и принимая морально сложные решения.

Особенности игры: