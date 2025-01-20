Пошаговая меха-стратегия Kriegsfront Tactics заглянет и на консоли

Студия Toge Productions анонсировала выход Kriegsfront Tactics на PS5, Xbox Series и Nintendo Switch, добавив к ранее заявленной версии для PC (Steam). Изданием консольных версий займётся Chorus Worldwide. Хотя дата релиза остаётся неизвестной, демоверсия игры под названием Kriegsfront Tactics Prologue уже доступна в Steam.
Игра предлагает уникальный микс пошаговой тактики, рогалика и ретро-визуала, разворачиваясь в альтернативных 1970-х годах. Игрокам предстоит управлять отрядом мехов в джунглях Юго-Восточной Азии, выполняя тактические операции и принимая морально сложные решения.
Особенности игры:
- Кастомизация мехов: настройте ливрею, детали и оружие.
- Набор пилотов: каждый персонаж обладает уникальными навыками и историей.
- Выживание в джунглях: исследуйте мир и раскрывайте его тайны.
- Тактические сражения: планируйте и перехитряйте врагов.
- Кинематографичные бои: зрелищные сражения мехов с металлическим треском.
фронт миссион для бедных )
надо будет глянуть // Дмитрий Иванов
Front Mission напомнила
мехкомандер был весьма неплох. особенно учитывая, что из такого исходного дерьма нереально что-то вменяемое сделать