ARPG-игра в жанре темного фэнтези Kristala собрала более 110 тыс. долларов на Kickstarter

Kristala — это ролевая игра в стиле темного фэнтези, в которой рассказывается о приключениях кошачьего воина, обладающего даром Кристалы. Благодаря поддержке 1674 спонсоров независимый разработчик Astral Clocktower Studios собрал 110 689 долларов через Kickstarter, чтобы полностью профинансировать производство Kristala. Kristala выйдет на Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam Deck и Steam.
Чтобы присоединиться к уважаемым воинам Раксака, вы должны овладеть шестью магическими способностями Священных Кристаллов и раскрыть происхождение темного проклятия, сражаясь с мутировавшими монстрами, ужасающими элитами и боссами.
По мере прохождения игры у вас будет возможность настроить свой боевой стиль и игровой процесс, выбрав один из нескольких различных наборов оружия и прокачав свою магию в обширном дереве заклинаний.