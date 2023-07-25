Несколько дней назад начался сбор средств на завершение работы над экшен-РПГ под названием Kristala. Оказалось, что разработчики достигли своей финансовой цели менее чем за 24 часа.
Команда разработчиков Kristala собрала на Kickstarter необходимые $10К менее чем за 1 день. В настоящее время игра уже может похвастаться тем, что собрала $30К, а до окончания краудфандинговой кампании остается еще 23 дня.
Студия Astral Clocktower уже говорит о крупном финансовом успехе, который позволит экшен-РПГ выйти не только на ПК, но и на Switch, PS5 и XSX в 2024 году.
Kristala была профинансирована на Kickstarter менее чем за сутки, экшн-RPG также выйдет на консолях©
Несколько дней назад начался сбор средств на завершение работы над экшен-РПГ под названием Kristala. Оказалось, что разработчики достигли своей финансовой цели менее чем за 24 часа.
Дааааа, соулс боевка опять, достали, может слешер уже кто нибудь сделает?