Kristala была профинансирована на Kickstarter менее чем за сутки, экшн-RPG также выйдет на консолях

Вы попадаете в мир Айлур, где обитают разумные антропоморфные коты. В этой ролевой игре вам предстоит стать одним из них и отправиться в опасное путешествие. Вам необходимо овладеть магией древних священных Кристалов и присоединиться к легендарным воинам Раксака — хранителям Кристалов и мастерам всей магии Айлура.

Но это не всё: на планете произошла страшная катастрофа, которая превратила мирных жителей в ужасных мутантов, жаждущих крови. Вы должны выяснить, кто или что стоит за этим проклятием, и спасти свой мир от гибели.