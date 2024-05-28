Ролевая игра с антропоморфными котами Kristala получила новый трейлер и дату выхода в раннем доступе

Разработчик Astral Clocktower Studios выпустил новый геймплейный трейлер и назвал дату релиза игры в жанре паркур-соулс Kristala, где главными героями выступают антропоморфные коты.

Дата выхода Kristala в раннем доступе Steam перенесена со вторника, 28 мая, на четверг, 6 июня. Полный запуск запланирован на четвертый квартал 2025 года.

Кошачья ловкость превратилась в яркие перевороты и уклонения во время боя, есть даже настоящий платформер и паркур. Кошки всегда приземляются на ноги, поэтому, находясь высоко, вы также можете спрыгнуть вниз для убийства с воздуха или красться вокруг врагов.

Если не считать возможностей паркура, бой выглядит почти так же, как в Dark Souls. Однако большая разница заключается в магии, поскольку вы можете использовать до 16 заклинаний одновременно вместо того, чтобы одновременно предлагать лишь небольшую горстку заклинаний.