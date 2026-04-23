Состоялся полноценный релиз ролевого экшена Kristala

Студия Astral Clocktower Studios объявила о выходе версии 1.0 своего ролевого экшена Kristala. Игра покинула стадию раннего доступа спустя 1 год и 10 месяцев после первоначального появления. Теперь проект доступен всем желающим в своем завершенном виде.

Игра представляет собой ролевой экшен в сеттинге темного фэнтези. Игрокам предстоит взять на себя роль воина из семейства кошачьих, которому суждено овладеть древней магией 6 священных кристаллов. Главной задачей станет поиск источника таинственного проклятия, которое угрожает миру. Боевая система требует от игроков комбинировать атаки, уклонения и блокирования. В бою можно использовать до 16 заклинаний одновременно. Восстановление маны происходит за счет успешных действий в ближнем бою.

С полноценным релизом разработчики добавили расширенный сюжетный контент, новые зараженные регионы, а также дополнительных врагов и боссов. Авторы улучшили системы паркура и скрытности, повысили общую производительность и обновили интерфейс. Для любителей полного прохождения предусмотрено 50 достижений.

Базовое издание обойдется в 1550 рублей. Также игроки могут приобрести версии Deluxe за 2034 рубля и Ultimate за 2458 рублей. В них входят цифровой артбук и дополнительные наборы снаряжения. Проект не имеет поддержки русского языка. Сомневающиеся пользователи могут предварительно загрузить бесплатную демоверсию, весь прогресс из которой будет перенесен в полную игру.