ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Kristala 06.06.2024
Экшен, Инди, От третьего лица, Фэнтези
5.6 15 оценок

Состоялся полноценный релиз ролевого экшена Kristala

Extor Menoger Extor Menoger

Студия Astral Clocktower Studios объявила о выходе версии 1.0 своего ролевого экшена Kristala. Игра покинула стадию раннего доступа спустя 1 год и 10 месяцев после первоначального появления. Теперь проект доступен всем желающим в своем завершенном виде.

Игра представляет собой ролевой экшен в сеттинге темного фэнтези. Игрокам предстоит взять на себя роль воина из семейства кошачьих, которому суждено овладеть древней магией 6 священных кристаллов. Главной задачей станет поиск источника таинственного проклятия, которое угрожает миру. Боевая система требует от игроков комбинировать атаки, уклонения и блокирования. В бою можно использовать до 16 заклинаний одновременно. Восстановление маны происходит за счет успешных действий в ближнем бою.

С полноценным релизом разработчики добавили расширенный сюжетный контент, новые зараженные регионы, а также дополнительных врагов и боссов. Авторы улучшили системы паркура и скрытности, повысили общую производительность и обновили интерфейс. Для любителей полного прохождения предусмотрено 50 достижений.

Базовое издание обойдется в 1550 рублей. Также игроки могут приобрести версии Deluxe за 2034 рубля и Ultimate за 2458 рублей. В них входят цифровой артбук и дополнительные наборы снаряжения. Проект не имеет поддержки русского языка. Сомневающиеся пользователи могут предварительно загрузить бесплатную демоверсию, весь прогресс из которой будет перенесен в полную игру.

Релизы
3
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Anomander Reyk

Спин офф про каджитов?

ДаДжи

соус с котесами.выглядит дешовенько но мы же любим котесов