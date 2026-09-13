Создатели Kristala вырезали половину контента из-за бойкота издателей и краха раннего доступа

Попытки независимых команд реализовать масштабные творческие задумки все чаще разбиваются о суровую финансовую реальность современной игровой индустрии. Небольшая студия Astral Clocktower Studios, создавшая ролевой экшен в стилистике темного фэнтези Kristala, столкнулась с непреодолимым кризисом финансирования. Разработчики потратили несколько лет на презентацию проекта крупным и средним издательским компаниям, рассчитывая получить партнерскую поддержку для создания трехмерной игры, однако получили тотальный отказ от всех инвесторов.

Генеральный директор и геймдиректор студии Элли Брутман в рамках подкаста Game Wisdom констатировала, что индустрия стала чрезвычайно жестокой по отношению к независимым авторам. Издатели категорически отказываются вкладывать средства в дебютные проекты небольших студий, требуя гарантированных коммерческих результатов и готового продукта без малейшего финансового риска со своей стороны. Презентации оригинального геймплея, проработанный лор и позитивная реакция аудитории в сети не помогли команде привлечь сторонние инвестиции.

Оказавшись без бюджета, авторы посчитали единственным выходом запуск игры в раннем доступе сервиса Steam в июне 2024 года. Студия рассчитывала продавать проект отдельными сюжетными главами и на вырученные деньги финансировать дальнейшее производство. На практике расчет обернулся катастрофой. Внушительные списки желаемого не конвертировались в реальные покупки, продажи оказались мизерными, а случайное совпадение даты старта с релизом масштабного дополнения для Elden Ring окончательно лишило новичков шансов закрепиться на витрине магазина.

На фоне провала продаж Элли Брутман открыто назвала формат раннего доступа абсолютно мертвой моделью для одиночных сюжетных приключений. По ее словам, современные геймеры стали крайне враждебно относиться к статусу разработки и воспринимают любой ролевой проект на этапе тестирования как сломанный мусор. Разработчица подчеркнула, что предварительный доступ сейчас подходит только для простых кооперативных игр, которые создаются за несколько недель, тогда как создатели сюжетных экшенов получают лишь волну токсичности и финансовую яму.

Крах надежд на ранний доступ и полное отсутствие издательской поддержки поставили студию перед угрозой немедленного закрытия. Первоначальный план предполагал создание 6 полноценных кланов кошачьих воителей и 6 взаимосвязанных биомов с уникальными магическими школами. Чтобы не обанкротиться окончательно и довести проект до версии 1.0, авторы волевым решением вырезали ровно 50 процентов запланированного контента. В базовую игру попали лишь 3 стартовых клана и 3 локации, а остальную половину наработок команда была вынуждена заморозить с прицелом на будущие платные дополнения.

Ролевой экшен Kristala создавался силами небольшой команды с 2018 года. Сейчас проект доступен на персональных компьютерах, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series, а авторы продолжают работу над патчами и адаптацией для систем линейки Nintendo Switch.