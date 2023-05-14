В Steam стала доступна демоверсия ARPG в сеттинге темного фэнтези с котами Kristala ©

Независимая студия разработки Astral Clocktower Studios сообщила, что эксклюзивная предварительная бета-версия Kristala будет доступна в Steam до 24 мая. Также скоро будет проведена краудфандинговая кампания на Kickstarter в поддержку Kristala. Более подробная информация будет предоставлена в ближайшие недели.

Kristala — это игра в жанре ARPG в жанре Dark Fantasy, которая погружает игроков в роль антропоморфного воина-кошки. Цель игры — овладеть шестью магическими способностями священных Кристаллов, чтобы доказать, что они достойны стать воином Раксака, могущественным защитником своего вида.

Путешествуя по землям шести кланов, игроки обнаружат ужасное проклятие, которое превратило существ планеты Айлур в чудовищных тварей, жаждущих уничтожения. Игра включает в себя разнообразное оружие, заклинания, наборы доспехов и предметы, которые игроки могут открывать и улучшать, отправляясь на свои эпические испытания Раксака.

Стратегически сражаясь за восстановление мира в Айлуре, игроки встретятся и будут взаимодействовать с уникальными и разнообразными персонажами, исследуя таинственную фантастическую планету, полную нерассказанных историй, ожидающих своего открытия.