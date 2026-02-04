Мрачная экшен-RPG Kromlech выйдет в раннем доступе 5 марта

Студия Perun Creative официально объявила дату выхода своего проекта Kromlech в сервисе Steam. Одиночный приключенческий экшен, сочетающий в себе элементы ролевой игры, иммерсивного симулятора и упрощенного рогалика, станет доступен пользователям 5 марта 2026 года.

Разработчики позиционируют игру как послание любви к иммерсивным RPG начала 2000-х годов. Проект сохраняет дух старой школы, но при этом включает в себя современные дизайнерские идеи и улучшения удобства игрового процесса. Сеттинг Kromlech вдохновлен культурой европейского железного века, преимущественно кельтами, а также классическими произведениями в жанре меч и магия. Игрокам предстоит взять на себя роль Кронаха, одинокого авантюриста, пытающегося выжить в мифическом мире, стоящем на пороге гибели.

Игровой процесс строится вокруг исследования вручную созданного мира-песочницы с высоким уровнем реактивности окружения. Боевая система предлагает вариативность в уничтожении противников, позволяя использовать как грубую силу, так и точечные удары по уязвимым местам брони. Система настройки персонажа дает возможность адаптировать стиль игры под себя: пользователи могут наносить на снаряжение слова силы, пить мистические отвары, покрывать тело боевой раскраской и совершать подношения богам. Важной механикой является система славы, где героические поступки даруют персонажу новые эпитеты и силу.

На момент запуска версия для раннего доступа будет включать все ключевые геймплейные механики. Авторы планируют, что игра пробудет в этом статусе около 12 месяцев, пока в нее не будет внедрен весь запланированный контент и функции.