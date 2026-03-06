"Ведьмак из Чехии"? Мрачная RPG Kromlech вышла в ранний доступ Steam и получила атмосферный трейлер

Чешская ролевая игра Kromlech официально дебютировала в раннем доступе сервиса Steam. По этому случаю разработчики представили новый атмосферный трейлер, который уже успел привлечь внимание поклонников классических RPG.
В ролике демонстрируется суровый мир меча и магии, вдохновлённый культурами железного века, прежде всего кельтами. Мрачные пейзажи, тяжёлая атмосфера и приземлённый фэнтезийный стиль быстро вызвали у игроков ассоциации с The Witcher — в сети проект уже неофициально называют «чешским Ведьмаком». Судя по трейлеру, авторы действительно делают ставку на взрослую, тёмную историю и жестокий мир, где каждое решение может иметь последствия.
Kromlech представляет собой одиночную action-RPG, в которой сочетаются идеи классических ролевых игр начала 2000-х и современные элементы жанра rogue-lite. Игроку предстоит исследовать мифический мир далёкого прошлого — эпоху, когда магия остаётся опасной и непредсказуемой силой, а сталь только начинает определять исход конфликтов.
Боевая система построена вокруг уязвимых точек противников, что должно сделать сражения более тактическими и напряжёнными. Дополняет геймплей система «Кризисов»: каждые несколько игровых дней в мире происходят события, способные изменить ход истории. Если игрок не вмешается вовремя, появляются так называемые «Шрамы Мира», которые трансформируют окружающую реальность.
Большое внимание уделено и свободе развития персонажа. Герой не имеет заранее заданной судьбы — его репутация и легенда формируются через решения игрока. Можно совершенствовать боевые навыки, усиливать снаряжение рунами, использовать магические отвары, приносить жертвы богам или полагаться исключительно на грубую силу.
Ох не тот день они выбрали для выхода.
У каких игроков? У игорьков, которые больше не в одну игру не играли?
Тут уж скорее Готика, если че-то похожее искать.