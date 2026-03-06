"Ведьмак из Чехии"? Мрачная RPG Kromlech вышла в ранний доступ Steam и получила атмосферный трейлер

Чешская ролевая игра Kromlech официально дебютировала в раннем доступе сервиса Steam. По этому случаю разработчики представили новый атмосферный трейлер, который уже успел привлечь внимание поклонников классических RPG.

В ролике демонстрируется суровый мир меча и магии, вдохновлённый культурами железного века, прежде всего кельтами. Мрачные пейзажи, тяжёлая атмосфера и приземлённый фэнтезийный стиль быстро вызвали у игроков ассоциации с The Witcher — в сети проект уже неофициально называют «чешским Ведьмаком». Судя по трейлеру, авторы действительно делают ставку на взрослую, тёмную историю и жестокий мир, где каждое решение может иметь последствия.

Kromlech представляет собой одиночную action-RPG, в которой сочетаются идеи классических ролевых игр начала 2000-х и современные элементы жанра rogue-lite. Игроку предстоит исследовать мифический мир далёкого прошлого — эпоху, когда магия остаётся опасной и непредсказуемой силой, а сталь только начинает определять исход конфликтов.

Боевая система построена вокруг уязвимых точек противников, что должно сделать сражения более тактическими и напряжёнными. Дополняет геймплей система «Кризисов»: каждые несколько игровых дней в мире происходят события, способные изменить ход истории. Если игрок не вмешается вовремя, появляются так называемые «Шрамы Мира», которые трансформируют окружающую реальность.

Большое внимание уделено и свободе развития персонажа. Герой не имеет заранее заданной судьбы — его репутация и легенда формируются через решения игрока. Можно совершенствовать боевые навыки, усиливать снаряжение рунами, использовать магические отвары, приносить жертвы богам или полагаться исключительно на грубую силу.