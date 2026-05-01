Легендарная Krush Kill 'N Destroy оживает: старые стратегии получат мультиплеер и поддержку 4K

Почти забытая серия стратегий Krush Kill ‘N Destroy Xtreme и Krush Kill ‘N Destroy 2: Krossfire неожиданно получает вторую жизнь. Издатель Ziggurat Interactive анонсировал масштабные обновления, которые добавят в игры полноценный онлайн-мультиплеер и поддержку современных систем — спустя почти два десятилетия после релиза.

К разработке привлекли моддера Андре «Айсерипер» Морена, что выглядит не просто жестом уважения к сообществу, а прагматичным решением: именно фанаты годами поддерживали жизнь серии. Такой подход всё чаще встречается в индустрии и зачастую даёт лучший результат, чем «стерильные» ремастеры от сторонних команд.

Главное нововведение — PvP через Steam с планируемым кроссплеем и поддержкой GOG Galaxy. Для старых RTS это почти роскошь: многие культовые стратегии так и остались заперты в локальных матчах или устаревших сервисах. Здесь же разработчики явно хотят вернуть ощущение «живой» игры, а не музейного экспоната.

Помимо этого, обновления принесут разрешение до 4K, улучшенный баланс, расширенную поддержку модов и исправления багов. Обновят даже редактор карт, адаптировав его под 64-битные системы — мелочь, но важная для тех, кто любит копаться в механиках.

Открытая бета стартует в мае 2026 года, релиз намечен на июнь. Владельцы игр получат апдейты бесплатно, что на фоне современной практики платных ремастеров выглядит почти щедро.

В целом это редкий случай, когда старую RTS не просто «освежают», а пытаются действительно вернуть в активную жизнь. Вопрос лишь в том, найдёт ли она новую аудиторию — или останется ностальгическим подарком для ветеранов жанра.