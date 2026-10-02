Разработчики Kumarn: The Wandering Spirit гордятся тем что игрокам на выставках не требуются подсказки для прохождения

Создатели мрачного приключения Kumarn The Wandering Spirit из независимой таиландской команды Werebuff Studio поделились подробностями того, как их проект воспринимается публикой на международных игровых выставках. Во время тематического шоукейса 28 Games Later A Horror Showcase сооснователь студии Вин Паничпакди рассказал исполнительному редактору издания Insider Gaming Майку Стро о ключевом моменте производства, подтвердившем правильность выбранного геймдизайнерского курса.

По словам разработчиков, многие современные хорроры страдают от перегруженности интерфейсом и необходимости долгого обучения, однако их команда с самого начала стремилась к полной интуитивности игрового процесса. Главным испытанием для концепции стали публичные тесты демоверсии на крупнейших выставках Gamescom и Tokyo Game Show, где проект впервые попал в руки широкой аудитории.

Мы привезли демоверсию на Gamescom в прошлом году и на Tokyo Game Show, где реальные люди смогли протестировать игру. Мы сказали им, что игра вдохновлена Little Nightmares, и они моментально все поняли. Мы давали им контроллер, и нам вообще ничего не приходилось объяснять. Они могли просто играть и пройти игру до конца.

- Вин Паничпакди, сооснователь Werebuff Studio

Реакция посетителей выставочных стендов доказала авторам, что аудитория без труда считывает правила мира и логику взаимодействия с окружением. Игроки инстинктивно прятались от бродящих монстров, решали пространственные задачи и преодолевали платформенные препятствия, ориентируясь исключительно на визуальные подсказки и естественное освещение локаций.

Команда потратила немало времени на достижение подобной плавности геймплея. За 1.5 года производства проект прошел через несколько этапов радикальной переработки прототипов и вертикальных срезов. Студия, начинавшаяся всего с 4 специалистов и разросшаяся до 10 тайских разработчиков, сознательно отказалась от популярного формата хорроров от первого лица в пользу кинематографичной камеры от третьего лица в стиле Little Nightmares.

В основу сюжета легли аутентичные тайские верования о детском духе-хранителе по имени Куман, заключенном в деревянную фигурку и насильно оторванном от домашнего алтаря. Вместе с необычным спутником в виде статуэтки полосатой зебры герою предстоит пробираться через кошмарные развалины, спасаясь от опасных фольклорных чудовищ.

Издателем хоррора выступает британская компания Wired Productions. Релиз Kumarn The Wandering Spirit запланирован на ПК, а проект уже доступен для добавления в список желаемого в цифровых сервисах Steam, Epic Games Store и GOG.