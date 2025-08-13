Тайский фольклор оживает в мрачном хорроре Kumarn: The Wandering Spirit

Тайская студия WereBuff Studio представила свой новый проект — Kumarn: The Wandering Spirit, мрачное приключение в жанре хоррор, вдохновлённое Little Nightmares и народными легендами Таиланда. Игра сначала выйдет на PC через Steam, а позже доберётся и до консолей. Первое публичное демо можно будет увидеть в тайском павильоне на Gamescom 2025 в Кёльне с 20 по 24 августа.

Игрокам предстоит взять под контроль Кумарана — духа ребёнка, которого когда-то почитали в деревенском святилище. Теперь же он оказался в опасном мире, полном беспокойных призраков и проклятых мест. Вместе с верным спутником — священной зеброй по имени Зеб — герой отправится через заброшенные кладбища, древние храмы и деревни-призраки, чтобы вернуть своё место в духовном мире.

Kumarn: The Wandering Spirit предлагает шесть атмосферных глав, каждая из которых основана на реальных тайских легендах и локациях. Игроков ждут встречи с культовыми духами вроде Мае Нак, Пхи Та Кхон и Красу, воссозданными с применением современного хоррор-дизайна.

Геймплей строится на скрытности и решении головоломок: придётся прятаться, красться и использовать смекалку, чтобы избежать смертельных столкновений. История подана минималистично — без обилия диалогов, но с упором на визуальную атмосферу и эмоциональные образы.

Это обещает быть не просто хоррором, а настоящим путешествием в сердце тёмных мифов Таиланда.