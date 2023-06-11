Capcom анонсировала новой экшн Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Сегодня, 11 июня 2023 года, в эфир вышла презентация Xbox Games Showcase, и мы увидели Kunitsu-Gami: Path of the Goddess для Xbox Series X|S, новую игру от Capcom. Она будет доступна в Game Pass в первый день.
Трейлер презентации показывает нам восточную страну с синтоистскими храмами, различными чудовищными существами в форме рук, вторгающимися в заброшенную деревню, и солдатом, который защищает и очищает ряд людей. Из храмов появляются различные монстры, и главный герой может использовать несколько атакующих приемов, будь то рукопашные или магические, чтобы полностью уничтожить противников.
они тратят деньги на создание такого треша, при этом серия дмс пылится без дела
сразу видно что делают игру там где лёгкие наркотики легализованы
За что им зарплату платят? за разработку игр с устаревшей графикой.