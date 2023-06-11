Capcom анонсировала новой экшн Kunitsu-Gami: Path of the Goddess ©

Сегодня, 11 июня 2023 года, в эфир вышла презентация Xbox Games Showcase, и мы увидели Kunitsu-Gami: Path of the Goddess для Xbox Series X|S, новую игру от Capcom. Она будет доступна в Game Pass в первый день.

Трейлер презентации показывает нам восточную страну с синтоистскими храмами, различными чудовищными существами в форме рук, вторгающимися в заброшенную деревню, и солдатом, который защищает и очищает ряд людей. Из храмов появляются различные монстры, и главный герой может использовать несколько атакующих приемов, будь то рукопашные или магические, чтобы полностью уничтожить противников.