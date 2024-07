Capcom не планирует выпускать DLC для Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

От однопользовательских игр, таких как Resident Evil, до постоянных, таких как Monster Hunter и Street Fighter, Capcom любит поддерживать многие свои релизы после выхода контентом и DLC, но это не та стратегия, которой компания придерживается в отношении каждой своей игры. Например, для грядущей Kunitsu-Gami: Path of the Goddess пока не планируется никакой поддержки после запуска.

То же самое подтвердил и продюсер Ёсиаки Хирабаяси в интервью Automaton Media, где он заявил, что Capcom не планирует добавлять новый контент в грядущую экшен-стратегическую игру с помощью DLC после ее скорого запуска.

"Мы не планируем добавлять контент в эту игру в виде DLC", - сказал он.

Конечно, будет ли игра достаточно успешной, чтобы Capcom изменила свое мнение относительно DLC, еще предстоит выяснить, но пока не похоже, что это входит в планы. В любом случае, с основным сюжетом, рассчитанным на 20 часов, игра не будет испытывать недостатка в контенте даже после релиза.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess выйдет 19 июля на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и PC, а также будет доступна через Game Pass на старте.