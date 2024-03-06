Capcom показала ноый геймплей слэшера Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Компания Capcom завершила выставку Xbox Partner Preview, показав новый геймплейный трейлер игры Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. Сверхъестественный слэшера также подтверждена к запуску в 2024 году.

В Kunitsu-Gami есть две фазы - дневная и ночная. В первой вы направляете Каменную Деву Духа по пути к вратам, очищая окрестности от скверны и спасая деревни, чтобы дать им роли. С наступлением ночи вам предстоит сразиться с демонами, выходящими из врат, отдавая приказы жителям деревень и используя особые способности.

Впоследствии Дева очистит врата, и наступит праздник. Однако вам предстоит справиться со всевозможными угрозами, в том числе с демонической сороконожкой. Кунитсу-гами: Path of the Goddess выйдет на Xbox Series X/S, PS5 и PC в этом году. Кроме того, игра будет запущена в первый день в подписке Game Pass.