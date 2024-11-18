Capcom: продажи Kunitsu-Gami: Path of the Goddess ниже ожиданий, а ремастер Dead Rising демонстрирует хорошие результаты

Получившая высокие оценки Kunitsu-Gami: Path of the Goddess демонстрирует продажи ниже запланированных, что связано с недостаточным маркетингом. Об этом сообщил издатель CAPCOM во время сессии вопросов и ответов после публикации финансового отчета за второй квартал.

Японское издание Gamebiz отмечает, что, несмотря на высокий уровень похвалы от критиков и игроков, осведомленность об игре среди широкой аудитории осталась недостаточной. В CAPCOM признали эту проблему и сообщили, что планируют усилить маркетинговые усилия, чтобы повысить популярность игры и достичь целей по продажам.

Пока Kunitsu-Gami сталкивается с трудностями, другие проекты CAPCOM демонстрируют стабильные результаты. Dead Rising Deluxe Remaster продается в соответствии с планом, а компания продолжает продвижение, чтобы поддержать розничные продажи. Аналогичная ситуация наблюдается с MARVEL vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics и Ace Attorney Investigations Collection, которые также показывают хорошие результаты.