Capcom удалила защиту Denuvo из Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Как стало известно, сегодня компания Capcom выпустила новое обновление для Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, в котором удалила защиту Denuvo.

Игра вышла в июле прошлого года и оставалась невзломанной. Таким образом, издатель удалил защиту Denuvo чуть меньше чем через год после релиза игры. Размер exe-файла игры уменьшился на внушительные 565 МБ. Кроме того, в обновлении добавили и некоторые другие улучшения:

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess - однопользовательская стратегия, пропитанная духом японской культуры и мифологии. Игрока ждёт путешествие на осквернённую гору Кафуку, где в роли отважного юноши Со ему предстоит защищать Деву горы, прекрасную Ёсиро, от полчищ зловещих сите.