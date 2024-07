Экшен-стратегия Kunitsu-Gami: Path of the Goddess получила демоверсию на ПК и консолях

Крайне необычный проект от японской компании Capcom можно будет опробовать до официального релиза в рамках пробной версии. Речь идет об экшен-стратегии под названием Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, которая сочетает в себе яркий дизайн и узнаваемый японский фольклор. Разработчики анонсировали для игры специальную демоверсию с прохождением нескольких заданий и уникальными наградами для игроков. Также в честь этого анонса был опубликован свежий геймплейный трейлер Kunitsu-Gami: Path of the Goddess.

Как сообщается, демоверсия Kunitsu-Gami: Path of the Goddess пройдет вместе с коллаборацией с культовой игровой серией Okami. Все игроки, опробовавшие игру и достигшие определенного прогресса, смогут получить тематические костюмы, оружие и дополнительный саундтрек. Эти награды позднее можно будет перенести в полную версию игры, главное — успеть их разблокировать до 17 июля.

В Kunitsu-Gami: Path of the Goddess игрокам предстоит встать на защиту небольшой деревни от нашествия демонов. С помощью навыков главного героя и при поддержке союзных персонажей вас будут ждать уникальные сражения при каждом столкновении с врагами.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess выйдет в релиз на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X и Xbox One уже 19 июля.