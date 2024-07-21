Экшен-стратегию Kunitsu-Gami Path of The Goddess сравнили на ПК и консолях

Экшен-стратегия от Capcom, Kunitsu-Gami Path of The Goddess, уже доступна на PS5, Xbox Series X|S и PC, и если вы сомневаетесь, какую версию выбрать, читайте дальше.

Игра предлагает два графических режима на PS5, Xbox Series X и Xbox Series S - "Качество" и "Производительность". В плане графических настроек эти режимы на консолях мало чем отличаются друг от друга. На ПК можно запустить Kunitsu-Gami Path of The Goddess на относительно высоких графических настройках и получить лучшие визуальные впечатления по сравнению с версиями для PS5 и Xbox Series X|S.

Что касается качества изображения, то на PS5 и Xbox Series X Kunitsu-Gami Path of The Goddess работает в родном разрешении 4K (2160p) в режиме "Качество" и динамическом 4K в режиме "Производительность". В то же время Xbox Series S запускает игру в родном разрешении 1440p в режиме "Качество" и динамическом 1440p в режиме "Производительность". В то же время на достаточно мощных ПК можно запустить игру в разрешении 4K.

Что касается производительности, то в версиях Kunitsu-Gami Path of The Goddess для PS5, Xbox Series X и Xbox Series S частота кадров в режиме качества составляет 60 fps, при этом PS5 достигает среднего значения 50 fps, Xbox Series X - 55 fps, а Xbox Series S - 50 fps. Режим "Производительность" также нацелен на частоту кадров 60 fps на всех трех консолях, но здесь она стабильно держится на всех уровнях. Версия для ПК, напротив, способна работать с частотой выше 60 кадров в секунду на мощных системах.

В целом, PC-версия Kunitsu-Gami Path of The Goddess обеспечивает наиболее отзывчивый геймплей, в то время как версии для PS5 и Xbox Series X обеспечивают наилучший консольный опыт, а предпочтения сводятся к выбору контроллера.