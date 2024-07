Flintlock The Siege of Dawn и Kunitsu-Gami: Path of the Goddess появятся в Game Pass в этом месяце

Microsoft назвала линейку Xbox Game Pass на вторую половину июля 2024 года, которая, как ни странно, охватывает только 19 июля. Это оставляет достаточно времени для последующего анонса игр из каталога Activision, включая игры Call of Duty.

Что касается того, что уже подтверждено, что Game Pass появится в июле, то сегодня, 16 июля, выходит игра Magical Delicacy, доступная в первый день с Game Pass. В этом пиксель-арт платформере игрокам предстоит готовить волшебные деликатесы из огромного набора ингредиентов в собственном магазине.

Также сегодня в первый день в Game Pass появится Flock (Облако, консоль и ПК) - многопользовательская кооперативная игра о радости полета и коллекционировании очаровательных летающих существ вместе с друзьями.

18 июля выходит Flintlock: The Siege of Dawn (Облако, консоль и ПК) появится на Game Pass в качестве игры первого дня. Это экшен-РПГ от A44 Games, разработчиков Ashen. Также 18 июля состоится еще один запуск в Game Pass: Dungeons of Hinterberg.

Завершает анонс от Microsoft игра Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Облако, консоль и ПК), которая стартует в первый день на Game Pass 19 июля. Эта однопользовательская экшен-стратегия в японском стиле про Кагуру - новая интеллектуальная собственность от Capcom.