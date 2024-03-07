Геймдиректор Kunitsu-Gami: Path of the Goddess заявил, что игра находится на "финальной стадии" разработки

Capcom представила новый трейлер Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, экшен-стратегии с эстетикой, вдохновленной Okami, и показала больше геймплейных моментов. Компания также подтвердила, что игра выйдет в 2024 году и будет доступна в первый день для Game Pass. Однако, возможно, игра выйдет раньше, чем ожидалось.

Выступая перед Xbox Wire, директор Суичи Кавата подтвердил, что "сейчас игра находится на финальной стадии разработки".

В этой игре очень ярко выражена смесь жанров экшена и стратегии, и она черпает вдохновение в различных элементах японской культуры. Мы с нетерпением ждем (и, возможно, немного нервничаем... в хорошем смысле этого слова!), когда все желающие смогут познакомиться с этой игрой. Команда усердно работает над тем, чтобы обеспечить наилучшие впечатления от игры, так что мы надеемся, что вы с нетерпением ждете этого.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess выйдет на Xbox Series X/S, PS5 и PC. В ней игрокам предстоит направить Деву к вратам, из которых выходят демоны. Перед этим им предстоит очистить землю от порчи, спасти и привлечь к защите жителей деревни и многое другое. Битва за врата начинается ночью и заканчивается тем, что Дева запечатывает их.