Интригующий экшен Kunitsu-Gami: Path of the Goddess от Capcom сделает упор на стратегию ©

Во время Xbox Games Showcase 2023 японская компания Capcom анонсировала крайне загадочный проект под названием Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. Проект привлек к себе внимание благодаря невероятному буйству красок и азиатским сеттингом, но остается непонятным какой будет игровой процесс. Как заявляют разработчики, нас ждет игра в жанре экшен и стратегии, где на последнем будет сделан особый акцент.

В недавнем разговоре с журналистами, представитель команды разработчиков Kunitsu-Gami: Path of the Goddess подтвердил, что проект объединяет в себя сразу несколько жанров. Игровой процесс будет включать в себя знакомые элементы экшена, требующие от игрока стремительных решений и стратегии, что позволяет осмыслить ход сражения. Студия Capcom собирается сделать в игре упор именно на стратегии, однако в какой форме это будет представлено пока не сообщается. Чтобы лучше понять игру уже сейчас, разработчики предлагают обратить внимание на саундтрек в анонсирующем трейлере.

Таинственная Kunitsu-Gami: Path of the Goddess создается для ПК, PS5 и Xbox Series X/S.