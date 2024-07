Критики выставили положительные оценки тактической игре Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Уже через несколько дней на ПК и консолях выйдет необычный тактический экшен Kunitsu-Gami: Path of the Goddess с элементами стратегии и японского фэнтези. По рецензиям профессиональных игровых критиков и журналистов, успевших ознакомиться с полной версией игры, можно понять, что у Capcom получился качественный симбиоз самых разных жанров, которые интересно дополняют друг друга в ходе развития игрового процесса.

В среднем Kunitsu-Gami: Path of the Goddess получила 80 баллов (с незначительными различиями в зависимости от платформы) на MetaCritic. На другом популярном агрегаторе оценок — OpenCritic, проект также оценили хорошо, выставив ему 81 балл, и большинство критиков рекомендуют опробовать новинку, особенно если вы фанат тактических жанров.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess хвалят за уникальное сочетание экшена и стратегического геймплея. Для некоторых рецензентов проект заставил ностальгировать по эпохе игр PS2, когда разработчики не боялись экспериментировать с жанрами, и у них это получалось. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess — это идеальный пример того, как авторам удалось соединить то, что обычно кажется несовместимым.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess — очень хорошая игра, в которой сочетаются некоторые жанры, которые кажутся несовместимыми, но как только вы начнете в нее играть, вы увидите, что сочетание ролевой игры и стратегии Tower Defense не просто возможно, но и очень приятно.

AltChar — 75/100

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess — удивительно свежее сочетание жанров, которые, вероятно, не должны так хорошо сочетаться друг с другом, как это происходит в конечном итоге. Это уникальная и захватывающая игра, которая показывает, насколько креативной может быть Capcom.

ComingSoon.net — 9 / 10

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess — это возврат к смелым временам Capcom для PS2 во всех лучших проявлениях — быстрая, стратегическая и сложная стратегия в реальном времени, в которой жанры великолепно сочетаются.

Nexus Hub — 8,5 / 10

Kunitsu-Gami — это больше, чем просто визуально привлекательная игра; ее уникальный стиль игрового процесса предлагает динамичную стратегию действий, которая действительно стоит вашего времени. Механика интуитивно понятна и проста в реализации, что позволяет вам сосредоточиться на общей стратегии, не задумываясь. Его удобная настройка замечательна: вы можете играть в своем темпе, постоянно бросая вызов хорошо продуманной игровой механике. Мир игры создан великолепно: от музыки и эстетики до простого, но увлекательного повествования. Вы можете потратить время, чтобы оценить его оригинальность и культурные элементы благодаря многочисленным дополнениям. Это полностью реализованный мир, каждый элемент которого добавляет ему очарования и дает возможность полюбоваться во время простоя.

One More Game — 9 / 10

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess успешно объединяет элементы проверенной стратегии и жанров боевиков, создавая что-то поистине уникальное. Хотя будут споры о том, насколько ценна ценность повторного прохождения, Path of the Goddess использует невероятное разнообразие врагов и объектов, чтобы сохранять свежесть от начала до конца.

Press Start — 8,5/10

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess — это экспериментальная игра Capcom в лучшем виде. Хотя некоторые бои могут показаться несправедливыми, большая часть игры представляет собой великолепную смесь рубящих действий с тяжелой дозой защиты башни. Он запускается прямо в Game Pass, и его стоит попробовать всем, кто хочет провести более 14 часов чертовски хорошего времени.

XboxEra — 8,5/10

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess выйдет 19 июля на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК.