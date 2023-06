Kunitsu-Gami: Path of the Goddess от Capcom также выйдет на PS5 и в Steam ©

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess присутствовала на презентации Capcom Showcase, хотя и не получила новых кадров геймплея. Тем не менее, издатель подтвердил, что кооперативный фэнтезийный экшен также появится на PS5 и ПК в Steam после того, как была анонсирована для Xbox Series X/S и ПК в Microsoft Store.

Действие происходит в мире, вдохновленном традиционной японской эстетикой (с упоминанием Okami и Shinsekai: Into the Depths). В Kunitsu-Gami: Path of the Goddess извращённые существа и устроили хаос. Игроки сражаются, чтобы защитить Каменную Деву Духа на ее пути к вратам, сочетая действия и стратегию. Она разработана на RE Engine.

Дальнейшие подробности, в том числе окно выпуска, все еще ожидаются, но Kunitsu-Gami: Path of the Goddess выйдет в первый день для Game Pass.