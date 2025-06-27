Kunitsu-Gami: Path of the Goddess получит необычное обновление в июле

Capcom готовит подарок для поклонников Kunitsu-Gami: Path of the Goddess — бесплатное юбилейное обновление под названием «Mazo Talisman: Yashichi Waves», которое выйдет в июле. В честь годовщины релиза разработчики решили добавить немного ностальгии: при использовании нового талисмана музыка в некоторых игровых моментах будет звучать в 8-битной обработке, навевая воспоминания о классических аркадах.

Это дополнение станет приятным бонусом к уже доступному бесплатному контенту «Otherworldly Venture», где игроков ждет новое измерение, бесконечные волны врагов Seethe и постоянное изменение поля боя. А случайные улучшения заставляют каждый забег чувствоваться по-новому.

Кроме того, Kunitsu-Gami теперь вышла и на Nintendo Switch 2, где получила новые режимы отображения и поддержку управления мышью, что делает игру удобной на телевизоре, в портативе и даже на настольной системе.

Игра уже доступна на PlayStation, Xbox, Switch 2 и ПК — и по-прежнему радует элегантным геймплеем и стильной боевой системой.