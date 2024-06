Необычная экшен-стратегия Kunitsu-Gami: Path of the Goddess от Capcom получила дату выхода

У Capcom много дел со своими флагманскими франшизами: от Monster Hunter Wilds до грядущих дополнений к Street Fighter 6 и, если верить сообщениям, множества новых игр Resident Evil. Однако между всем этим у компании есть и более небольшие проекты, которые привлекли к себе внимание, например, предстоящая экшен-стратегия Kunitsu-Gami: Path of the Goddess.

Сегодня на Summer Game Fest Capcom представила новый трейлер, в котором показала яркий фэнтезийный сеттинг игры и многое другое, чтобы еще раз взглянуть на игру и ее бои в стиле hack-and-slash.

Тем временем была объявлена дата выхода игры (она ближе, чем вы думаете), а также подтверждение того, что она будет кросс-генной игрой. Capcom объявила, что Kunitsu-Gami: Path of the Goddess выйдет для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и PC 19 июля.