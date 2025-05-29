Новый трейлер Kunitsu-Gami: Path of the Goddess показал хардкорный режим Otherworldly Venture

Capcom представила свежий трейлер Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, в котором подробно рассказала о новом режиме под названием Otherworldly Venture — «сложной атаке с высоким результатом». Этот режим станет частью версии для Switch 2 и будет доступен на всех остальных платформах в виде бесплатного обновления 5 июня.

Otherworldly Venture разворачивается за пределами ворот Тории — в мире, где игрокам предстоит отбиваться от бесконечных волн врагов Seethe. Хотя цикл дня и ночи сохранён, он упрощён, а игроки смогут выбирать различные награды — от дополнительных ресурсов до новых жителей деревни, что придаёт режиму элементы rogue-like.

Игра выйдет на Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и ПК в тот же день. По словам Capcom, Kunitsu-Gami уже успела собрать более 500 000 игроков, несмотря на не самые высокие продажи.