Обзорный трейлер Kunitsu-Gami: Path of the Goddess представил боссов, типы юнитов и многое другое

Capcom недавно раскрыла несколько новых подробностей и дату выпуска Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, предстоящей игры в жанре экшен-стратегии. Во время первого дня Capcom Highlights был представлен обзорный трейлер игрового процесса.

Цель состоит в том, чтобы провести Ёсиро, Деву, через разные врата Тории, чтобы остановить Бурление. Вы можете очистить скверну и спасти жителей деревни, а затем наделить их масками, содержащими разные силы. Дровосеки предназначены для ближнего боя, лучники — для дальнего боя, а аскеты — для произнесения заклинаний. Действие происходит в режиме реального времени, сменяя день и ночь, и вскоре вы сразитесь с ордами Бурления.

Вы сражаетесь с демоническими силами, защищая Ёсиро. Стражи Цуба позволяют использовать мощные атаки, и вы можете менять роли и расположение жителей деревни ночью. Судя по всему, на очищение каждых врат требуется день, и процесс начинается заново. Гнойное бурление — это более смертоносная версия Бурлания, похожая на боссов.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess выйдет в этом году для Xbox Series X/S, PS5 и ПК, а разработка находится на «завершающей стадии». Она также появится в Game Pass в первый же день.