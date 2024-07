Прохождение Kunitsu-Gami: Path of the Goddess займет не менее 20 часов

С выходом Dragon's Dogma 2 в начале этого года Capcom начала устанавливать цены на свои игры на уровне $70, хотя компания все еще собирается выпустить пару заметных игр по более низким ценам: Kunitsu-Gami: Path of the Goddess и недавно анонсированный Dead Rising Deluxe Remaster будут стоить по $50. В недавнем интервью Automaton Media продюсер Ёсиаки Хирабаяси затронул тему цены игры, заявив, что, несмотря на низкую стоимость, Kunitsu-Gami не будет испытывать недостатка в контенте.

По словам Хирабаяси, основной сюжет игры будет длиться "не менее 20 часов", при этом игра предложит игрокам дополнительные миссии и задания за пределами основного сюжета, а значит, вы сможете растянуть свое игровое время еще больше.

На прохождение сюжета уйдет не менее 20 часов. Разумеется, после прохождения сюжета можно будет пройти миссии и задания, так что, думаю, объем игры будет сопоставим с полноценной ценовой игрой.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess выходит на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и PC 19 июля. Игра также будет доступна через Game Pass в день и дату релиза. Демоверсия игры доступна на всех платформах.