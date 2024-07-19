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Kunitsu-Gami: Path of the Goddess 19.07.2024
Экшен, Адвенчура, Стратегия, От третьего лица
5.6 26 оценок

Состоялся релиз экшен-стратегии Kunitsu-Gami: Path of the Goddess от Capcom

butcher69
Новости

Погрузитесь в чарующий мир Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, новой экшен-стратегии с элементами Кагура, вдохновленной японской мифологией. Исследуйте живописные деревни, готовьте своих союзников к битвам днем, а на закате используйте изящные, танцевальные движения меча, чтобы сразить коварных врагов.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess - это уникальный игровой опыт, который сочетает в себе:

  • Очаровательную графику, вдохновленную японской мифологией.
  • Захватывающий экшен.
  • Глубокую стратегию.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess уже доступна на Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One, ПК, PlayStation 4|5

5
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Egik81

Игра скорей для внутренного рынка или людей которым нравится японская культура и мифология-история.

-5
BluntZebulon

В сумме описанные вами критерии дают мировой рынок

1