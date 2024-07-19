Состоялся релиз экшен-стратегии Kunitsu-Gami: Path of the Goddess от Capcom

Погрузитесь в чарующий мир Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, новой экшен-стратегии с элементами Кагура, вдохновленной японской мифологией. Исследуйте живописные деревни, готовьте своих союзников к битвам днем, а на закате используйте изящные, танцевальные движения меча, чтобы сразить коварных врагов.
Kunitsu-Gami: Path of the Goddess - это уникальный игровой опыт, который сочетает в себе:
- Очаровательную графику, вдохновленную японской мифологией.
- Захватывающий экшен.
- Глубокую стратегию.
Kunitsu-Gami: Path of the Goddess уже доступна на Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One, ПК, PlayStation 4|5
Игра скорей для внутренного рынка или людей которым нравится японская культура и мифология-история.
В сумме описанные вами критерии дают мировой рынок