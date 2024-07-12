Трейлер Kunitsu-Gami: Path of the Goddess демонстрирует кадры из игры под тематическую песню

Однопользовательская стратегия, пропитанная духом японской культуры и мифологии. Вас ждёт путешествие на осквернённую гору Кафуку, где в роли отважного юноши Со вам предстоит защищать Деву горы, прекрасную Ёсиро, от полчищ зловещих сите.

Игровой процесс Kunitsu-Gami подчинён неумолимому ритму смены дня и ночи. Днём вы будете очищать поражённые скверной деревни и готовиться к грядущим испытаниям, а с наступлением сумерек — вставать на защиту Девы, отражая бесчисленные атаки монстров. Этот цикл будет повторяться до тех пор, пока вы не очистите гору от скверны и не вернёте мир на эту землю.

Не страшитесь бесчисленных армий противников — ваш смертоносный танец с клинком станет последним, что увидят эти чудовища. Каждый взмах меча, каждое точное движение будут приближать вас к победе над силами зла. Вдобавок, у вас всегда будет компания. Жители освобождённых деревень станут вашими верными союзниками, каждый из которых будет играть определённую роль на поле боя. От ваших решений зависит, кого вы выберете себе в помощники и как расставите свои силы. Какие враги достанутся поселенцам, а каких монстров вы решите взять на себя? Обстановка в сражениях постоянно меняется, давая вам возможность проявить свои стратегические и тактические таланты.