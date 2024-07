Трейлер Kunitsu-Gami: Path of the Goddess демонстрирует кадры из игры под тематическую песню

В сети появился новый трейлер к игре Kunitsu-Gami от Capcom: Path of the Goddess, выходящей на следующей неделе. В нем звучит тематическая песня "Kunitsu-Gami", написанная ermhoi, вокалисткой японской инди-группы Millennium Parade.

Композиция звучит на фоне кадров, на которых чудовищный Seethe собирается на горе Кафуку и нападает на соседнюю деревню. Протагонист Сох и дева Ёсиро отправляются очищать гору от Seethe, причем днем первый спасает и вербует жителей деревни, чтобы те сражались вместе с ним. Ночью им приходится защищать Ёсиро во время ее ритуалов, особенно когда появляется более крупный Гнойный Сит.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess выходит 19 июля для Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 и PC (вместе с Game Pass). В настоящее время на всех платформах доступна демоверсия. Все игроки получат бесплатные предметы по мотивам Okami от Clover Studio, если сообщество соберет миллиард кристаллов и найдет 15 Lucky Mallet.