Закулисное видео Kunitsu-Gami: Path of the Goddess демонстрирует создание игры

Игра Kunitsu-Gami от Capcom: Path of the Goddess выходит в следующем месяце, и новый трейлер был показан на Xbox Games Showcase. Однако уже готово новое закулисное видео, демонстрирующее, как команда создавала эффекты и фоны для экшен-стратегии.

Среди наиболее интересных моментов — использование фейерверков для создания эффектов срабатывания ловушек с искрами и поджигание муляжа клинка для огненных атак. Также показаны фоны: модели городов создаются вручную и сканируются в игре, что создает почти игрушечный эффект, особенно когда протагонист Сох прогуливается среди них.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess выходит 19 июля для Xbox Series X/S, PS5 и PC. Кроме того, игра будет запущена в первый день по программе Game Pass.