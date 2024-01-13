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Kusan: City of Wolves 4-й квартал 2024 г.
Экшен, Инди, Вид сверху
6.1 11 оценок

Все желающие могут приобщиться к новому топ-даун шутеру в духе Hotline Miami

Simple Jack

12 января стартовал открытый доступ к экшену в стиле дилогии Hotline Miami — Kusan: City of Wolves. Игра разрабатывается в одиночку пользователем CIRCLEfromDOT. Игроки отправятся в вымышленный город футуристичной Кореи. Антропоморфные животные, за которых нам предстоит истреблять врагов, сильно напоминают маски из “Горячей линии Майами”, а с первых кадров видно, насколько пропитан духом легендарного шутера.

Тестовая версия будет доступна до 26 января и включает в себя первую главу из пяти уровней.

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Kusan: City of Wolves
4-й квартал 2024 г.
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