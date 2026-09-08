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Квантовый контроль 2029 г.
Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Инди, От первого лица, Научная фантастика
4.5 25 оценок

Институт развития интернета выделил грант на разработку прототипа шутера "Квантовый контроль"

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Государственная организация "Институт развития интернета" предоставила российской студии "ГетДевелопмент" целевой грант на создание демонстрационной версии научно-фантастического шутера от первого лица "Квантовый контроль". Информацию подтвердили 2 источника в руководстве крупных игровых компаний. Официально стороны отказались озвучивать размер финансовой поддержки, однако осведомленные собеседники на рынке оценивают выделенную субсидию примерно в 200 млн руб. На эти деньги команда должна выпустить ознакомительный пролог на площадках Steam и VK Play до конца 2026 года.

Сумма в 200 млн руб покроет исключительно производство демоверсии. По оценкам экспертов из отечественных игровых студий, бюджет полноценной разработки боевика составляет от 1.5 до 2 млрд руб. Компании "ГетДевелопмент", которая по данным базы "СПАРК-Интерфакс" на 100% принадлежит Наталье Придне, предстоит самостоятельно искать огромный объем дополнительного финансирования, чтобы довести проект до запланированного на 2029 год коммерческого релиза.

Финансирование шутера укладывается в общую программу государственной поддержки игровой индустрии. В прошлом году фонд "ИРИ" под руководством Алексея Гореславского распределил 5% от своего совокупного бюджета в 25.3 млрд руб на видеоигры и софт. Среди других недавних субсидированных проектов числятся "Война миров: Сибирь" от студии "Мгла" и продолжение игры "Земский собор", на создание которой выделили 250 млн руб.

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Комментарии:  34
Ваш комментарий
ДаДжи

институт развития интернета,в переводе с новояза означает блокировки и убийство интернета

28
Carissa7517

Пила ужк наточена

19
era aoi

За двести мульёнов собрать демку из бесплатных аасетов на уе5? Ну это точно не распил буджетных денег

14
Данилир к

ну удачи вдруг неплохо получится. хоть у них ждем трейлер

8
SLUP

Ну чё: годнота или гойдота?

7
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