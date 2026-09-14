Первый геймплейный трейлер российского шутера "Квантовый контроль" покажут на "ИГРОПРОМе"

Разработчики российского научно-фантастического шутера "Квантовый контроль" рассказали о планах на выставку-фестиваль "ИГРОПРОМ", которая пройдет с 18 по 20 сентября в Сколково. Посетители смогут познакомиться с демонстрационной версией игры на стенде студии "ГетДевелопмент", а на главной сцене впервые покажут официальный геймплейный трейлер.

Демоверсия представляет собой полноценную игровую миссию, призванную познакомить игроков с сюжетом, визуальным стилем и основными механиками "Квантового контроля". В частности, посетители смогут опробовать стрельбу, тактические спецсредства и квантовые способности главного героя.

События шутера разворачиваются вокруг столкновения двух альтернативных реальностей, связанных на квантовом уровне. Фрагмент постапокалиптического мира начинает постепенно замещать родную реальность протагониста, превращая окружающее пространство в аномальную зону. Во время сражений здесь могут меняться маршруты и исчезать укрытия, а противники способны использовать пространственные искажения.

Главный герой сможет воздействовать на окружающие объекты и врагов с помощью квантовых технологий, а также быстро менять свое положение на поле боя. На сражения повлияет и динамическая погода, состояние которой связано с активностью противников и проникновением объектов из альтернативной реальности.

В дальнейшем разработчики планируют превратить "Квантовый контроль" в сюжетную игру-сервис с сезонами, кооперативными миссиями и асимметричными PvPvE-сценариями. Кампании будут проходить в заброшенных поселениях, на промышленных и военных объектах.

Проект создается при поддержке Института развития интернета. Бесплатную демоверсию "Квантового контроля" планируют выпустить в Steam и VK Play в 2026 году, тогда как релиз полной версии намечен на 2029 год. Следить за новостями об игре можно в официальной группе разработчиков в VK по этой ссылке.