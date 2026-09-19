Разработчики "Квантового контроля" отреагировали на сообщения о блокировке счетов - вопрос будет решен в ближайшие дни

Студия «ГетДевелопмент» прокомментировала сообщения о блокировке банковских счетов компании, которые появились во время публичной презентации научно-фантастического боевика «Квантовый контроль» на московском фестивале «ИГРОПРОМ».

Согласно ранее опубликованным данным, Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам юридического лица 11 сентября 2026 года. Причиной называлась задолженность по налогам в размере около 3,7 млн рублей.

«ГетДевелопмент» подтвердили наличие временных ограничений, однако объяснили ситуацию задержкой платежей со стороны нескольких дебиторов. По словам представителей студии, проблема носит краткосрочный характер и должна быть полностью решена в ближайшие дни.

Ограничения носят краткосрочный характер и вызваны задержкой выплат со стороны ряда дебиторов. Финансовый вопрос будет полностью закрыт в ближайшие дни. Компания функционирует в штатном режиме и в полном объеме выполняет обязательства перед партнерами.

Таким образом, разработчики не отрицают сам факт введённых ограничений, но связывают их с временными финансовыми трудностями и не считают ситуацию влияющей на текущую работу студии. «Квантовый контроль» при этом продолжает находиться на стадии разработки.