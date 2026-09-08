Российская студия анонсировала шутер "Квантовый контроль" о столкновении двух миров

Российская студия "ГетДевелопмент" анонсировала свой новый проект — научно-фантастический шутер от первого лица «Квантовый контроль». Игра разрабатывается на Unreal Engine 5 и должна объединить сюжетную кампанию с PvPvE-элементами.

События происходят в недалеком будущем после появления первой аномалии. Два квантово связанных мира начинают пересекаться, а фрагменты альтернативной постапокалиптической реальности постепенно замещают российское поселение. Игрок возьмет на себя роль бойца специального подразделения, отправленного выяснить причины происходящего и остановить вторжение.

При этом обитатели другого мира пытаются захватить новую реальность не только ради экспансии — их собственный мир погибает, а замещение становится способом выживания. Сражаться предстоит в нестабильных зонах, способных меняться непосредственно во время боя. Маршруты будут перестраиваться, укрытия — исчезать, а противники смогут использовать пространственные искажения в своих интересах.

Боевая система объединит традиционное огнестрельное оружие, специальные средства и квантовые способности. Последние позволят изменять состояние объектов, останавливать врагов и аномальные угрозы, а также быстро менять положение персонажа на поле боя.

Еще одной особенностью станет динамическая «квантовая погода». Состояние окружающего пространства будет зависеть от активности противников и близости объектов из альтернативной реальности, непосредственно влияя на условия сражений.

Первое бесплатное демо «Квантового контроля» планируют выпустить в 2026 году. Оно будет представлять собой одиночный PvE-пролог о первом боевом выходе героя в аномальную зону и познакомит игроков с основными механиками, противниками и сюжетной завязкой.

Полноценный релиз пока находится значительно дальше — выход «Квантового контроля» на ПК запланирован на 2029 год в Steam и VK Play. В дальнейшем разработчики хотят развивать проект по сервисной модели с регулярными сезонами, кооперативными заданиями, системой развития персонажей и асимметричными PvPvE-сценариями.

«Квантовый контроль» создается при поддержке АНО «Институт развития интернета».