Счета создателей шутера "Квантовый контроль" заблокировали за долги прямо во время показа сырой демки

Публичная презентация отечественного научно-фантастического боевика "Квантовый контроль" на московском фестивале "ИГРОПРОМ" обернулась чередой неприятных открытий как в техническом, так и в организационном плане. Пока представители студии ГетДевелопмент демонстрировали посетителям раннюю сборку на движке Unreal Engine 5, в открытом доступе появились данные о блокировке банковских счетов компании. Федеральная налоговая служба приостановила финансовые операции юридического лица 11 сентября 2026 года по причине неуплаченного налога на сумму около 3.7 млн рублей.

Фискальные санкции застали коллектив в крайне уязвимый момент, несмотря на получение целевого государственного гранта от организации "Институт развития интернета". Согласно открытой отчетности за 2025 год, выручка студии упала на 47.9 процента, а рентабельность ушла в отрицательную зону до минус 17.2 процента. При штате в 29 сотрудников и совокупных обязательствах, покрывающих 99.8 процента баланса, предприятие под руководством генерального директора Натальи Витальевны Придни вошло в фазу критического риска банкротства прямо посреди производственного цикла.

Тяжелое финансовое положение коллектива нашло свое отражение и в качестве показанного игрового билда. Обозреватель Валерий Никитенков, лично опробовавший проект на выставке, указал на критические недоработки в поведении искусственного интеллекта. Вражеские бойцы перемещались по заснеженным локациям нескоординированной массой, полностью игнорировали использование гранат и не пытались искать тактические пути обхода. Беспомощность ботов разработчики компенсировали неестественной меткостью, из-за которой противники стреляли сквозь стены и открывали огонь еще до выхода героя из укрытия, что вызвало негативные сравнения с эталонным ИИ из серии F.E.A.R..

Помимо проблемного поведения солдат, демонстрационная версия страдала от технических сбоев аудиосистемы и базового перемещения. Во время манипуляций с многотонными объектами для решения головоломок периодически полностью отключались звуковые эффекты, из-за чего окружение двигалось в абсолютной тишине. Преодоление препятствий омрачалось багом, отбрасывающим персонажа назад при попытке запрыгнуть на маркированные выступы. Саму сложность стычек авторы намеренно снизили до минимума, аргументировав это нежеланием отпугивать рядовых гостей выставки трудными испытаниями.

Центральная геймплейная особенность в виде квантовых способностей также оказалась урезана до манипуляций со светящимися предметами окружения и разрушения укрытий без возможности атаковать врагов напрямую. Несмотря на заблокированные счета и очевидную сырость демонстрационного билда, студия планирует выпустить бесплатный пролог в сервисах Steam и VK Play уже в 2026 году, отложив полноценный запуск своей сервисной PvPvE-игры на 2029 год.